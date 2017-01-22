慟！小明明告別式 施易男全程未掉一滴淚

施易男與母親小明明感情好。（圖／取自臉書）

歌仔戲四大天王之一的小明明（巫明霞）本月7號在家中跌倒重創後腦勺逝世，享壽75歲，今（22號）在二殯舉行告別式，楊麗花、張小燕、楊貴媚、林依晨等藝人皆到場致意，楊貴媚說看到小明明逝世新聞嚇一跳，也很難接受，因為上個禮拜兩人才見過面。

施易男在告別式上相當堅強，全程沒掉一滴淚，林依晨透露私下有聯絡施易男，「真的很心疼。」

小明明告別式。（圖／吳玫穎攝）

媽媽小明明走的突然，施易男因為正在海外宣傳，沒能見到媽媽最後一面，事後在臉書哀慟寫下：「謝謝大家的關心。雖然食不下嚥，還是會逼自己吃，雖然無法入睡，我還是會逼自己睡，因為我知道我需要體力去處理媽媽的身後事，來陪媽媽圓滿走完這最後一段路。我也會很堅強去面對這已經發生的事實。」

(中時電子報)