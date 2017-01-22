陸14歲女孩沒錢買車票 報警謊稱被拐賣

中國大陸四川成都一名14歲女孩因無錢買火車票回家，跑進派出所謊稱自己被人拐賣。但員警從她絲毫不慌張的臉部表情看出這是一宗騙局，目前這名女孩已被她的表哥接回家。

環球網報導，這名小女孩13日前往成都鐵路公安處營山火車站派出所崗哨。她向民警說，自己被人拐賣，將被帶到外省賣給他人當妻子。

值班的范姓民警從這名小女孩臉上，沒看出絲毫慌張的表情，覺得很奇怪。

范姓民警問她是如何逃出來的？小女孩一臉淡定說：「我趁人販子吃飯的時候，跑出來的。」

范姓民警總覺得不對，因為對於一個14歲的少女來說，剛剛逃出「人肉販子」的魔掌，竟沒有絲毫的害怕、慌張。經他一再追問，小女孩終於講出了實情。

小女孩說，自己平時和父母在四川達州生活，前段時間回到營山鄉下老家，與父母發生爭吵，隨後賭氣乘車到營山縣城。

原本她打算買火車票回達州的，但身上的錢不夠，於是報警謊稱自己被拐賣，希望民警能為她買一張回達州的火車票。

得知事情真相後，范姓員警有些哭笑不得，最後員警聯繫上她在營山縣城的表哥，再轉告小女孩的父母，最後由小女孩的表哥到派出所接她回家。

臨走時，范姓員警告訴小女孩，她報假警的做法妨害了公安機關正常的工作秩序，以後一定要引以為戒，不要再犯。1060122

(中央社)