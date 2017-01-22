小明明告別式 施易男盼來生再續母子緣
(中央社記者鄭景雯台北22日電)歌仔戲界「四大天王」之一的「小明明」巫明霞享年75歲，今天舉行公祭告別式，小明明兒子施易男神情憔悴，在追思影片中他說，「只要有來生，都願意當媽媽的小孩」。
小明明日前在家裡跌倒，送醫急救後不治過世，享年75歲，今天上午在台北第二殯儀館舉行公祭，演藝圈包括歌仔戲演員小咪、唐美雲、楊麗花、陳亞蘭、藝人張小燕、林正盛、馬如龍、林依晨等都到場送小明明最後一程。
公祭現場也放映一段十分鐘由家屬準備的追思影片，影片中除了有小明明生前歌仔戲扮相，也有一段小明明、施易男過去的訪談，當中施易男就提到，「只要有來生，都願意做她的孩子，當她的孩子很幸福」，在場親友看了為之動容。
小明明生前最喜歡聽施易男演唱的「一輪明月」，現場也由大、小提琴演奏這首曲子，施易男聽著曲子神情哀戚，面容憔悴。
楊麗花戴著墨鏡，一坐進靈堂淚水、鼻涕不聽使喚直直落，楊麗花難過到只用台語說，「很不捨」，之後在陳亞蘭的陪同下離場。
唐美雲表示，她和小明明從電視歌仔戲時期就認識，兩人還相約今年要見面，沒想到小明明意外過世，「接到她過世消息時，無法相信」，唐美雲也希望小明明能去到更好的世界。
林依晨表示，私下有和施易男聯絡，感到很難過。
馬如龍表示，他和小明明夫婦認識40年，私交很好，看著施易男從小長大，尤其他又在「紫色大稻埕」和施易男演父子，對小明明的離去感到難過。1060122
(中央社)
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