白宮新主人完整一天 川普做了這些事
美國總統川普當白宮主人21日度過完整1天。他除視察中央情報局澄清與情報圈不和傳聞、跟兩個鄰國墨西哥和加拿大領袖通話，並簽署國安團隊首長的正式任命文件。
川普（Donald Trump）20日宣誓就職，「美國廣播公司新聞網」（ABC News）整理他任總統第1個整天做了這些事：
赴華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）禮拜：川普牽著妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）的手步入教堂坐在第1排，一旁是副總統彭斯（Mike Pence）伉儷。川普向跟他擦身而過的民眾點頭微笑致意。
視察維吉尼亞州朗里（Langley）的中央情報局（CIA）總部：他說自己十分敬重CIA，否認曾與情報圈不和。他告訴CIA官員：「我了解到，也許有時你們沒獲預期支持，但（我）充分支持你們。」
與墨西哥和加拿大領袖通話：川普與墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）通電話。據墨方聲明，川普和潘尼亞尼托同意近期會晤。
召集國安團隊集會：他也簽署正式任命文件，讓馬提斯（James Mattis）可破例退役不滿7年就出任國防部長。馬提斯與國土安全部長凱利（John Kelly）兩項任命案數小時後都在參議院過關。
劍及履及廢除「歐巴馬健保」（Obamacare）：川普20日晚間簽署1項尋求「即刻廢止」歐巴馬醫療法的行政命令。（譯者：中央社何宏儒）1060122
(中央社)
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