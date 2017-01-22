65歲前退休 林靜儀：不該請領全額年金

我要評比

民進籍立委林靜儀今天主張，65歲以前退出職場不該請領全額年金，提前退休者可以採取部分給付、減額年金、採取年金或年資的保留。

年金改革國是會議今天登場，分組會議當中的第一分組討論主題為「給付、領取資格」， 林靜儀在第一組發言。

林靜儀表示，不再工作不代表退休，因此65歲以前退出職場者，不該請領全額年金，才能讓勞動市場維持勞動能力。

林靜儀說，提前退休者可以採取部分給付、減額年金或者採取年金或年資的保留，直到法定請領年齡才能請領全額年金，減少明明有勞動能力卻請領全額年金的明顯社會差距現象。

除此之外，林靜儀也認為年金各式計算基礎，不該像過去一樣用18%等固定數字來入法，應該要用社會國家的各種基礎點，像是基本工資等來計算，避免在國家出現改變時，有所落差。1060122

(中央社)