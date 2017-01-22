年金國是會議 外交官盼照軍警特別規劃
年金改革國是會議今天登場，外交官代表在會中表示，外交官在海內外從事一場沒有戰爭煙硝味的戰鬥，且外交官的眷屬和子女面對很大挑戰，因此希望比照軍警司法官，做特別規劃。
國是會議在總統蔡英文和副總統陳建仁致詞後，接著依照議題分為三組會談，包括「給付、領取資格」、「基金管理、財源」以及「制度架構、特殊對象、制度轉換」。
外交部公務人員協會代表周道元在第三組發言表示，希望讓外交官比照司法官、軍人和警察，另外規畫外交官退休年金制度。
周道元說，他們的理由是台灣長年和中共敵對加上台海特殊狀況，但過去50多年來沒有戰火，「外交官在海內外從事一場沒有戰爭煙硝味的戰鬥」為了保全國家利益和主權、為了絕對忠貞、為了國家機密要抗拒任何威脅利誘，因此希望比照法官有退養金制度。
周道元並指出，工作之外，外交官的眷屬和子女跟著他們到海外，配偶沒辦法工作，因此他們對配偶很歉疚，女子也面對很大挑戰；大家面對外交處境，生活日益艱困，但仍努力以赴，因此希望比照軍警法官做特別規劃。
前立委沈富雄發言表示，蔡總統講過，年改成功台灣有未來，年改成功關鍵在哪裡，就在制度架構，但砍掉18%優惠存款制度、砍掉高所得替代率，「只是把醜八怪抓去剃光頭、洗洗澡，哪有未來呢？」
沈富雄說，民進黨立委現在是國會多數，法案一定過，他也贊成法案要過；年金改革委員會副召集人林萬億講過，年金改革後，公教勞保破產年限可以比預期延長，「但這怎麼叫永續呢？」他建議今天國是會議之後，趕快有第二版的年金改革會議，把法案提出時間再延長6個月，等法案完備後再提出來。1060122
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。