年金國是會議 外交官盼照軍警特別規劃

年金改革國是會議今天登場，外交官代表在會中表示，外交官在海內外從事一場沒有戰爭煙硝味的戰鬥，且外交官的眷屬和子女面對很大挑戰，因此希望比照軍警司法官，做特別規劃。

國是會議在總統蔡英文和副總統陳建仁致詞後，接著依照議題分為三組會談，包括「給付、領取資格」、「基金管理、財源」以及「制度架構、特殊對象、制度轉換」。

外交部公務人員協會代表周道元在第三組發言表示，希望讓外交官比照司法官、軍人和警察，另外規畫外交官退休年金制度。

周道元說，他們的理由是台灣長年和中共敵對加上台海特殊狀況，但過去50多年來沒有戰火，「外交官在海內外從事一場沒有戰爭煙硝味的戰鬥」為了保全國家利益和主權、為了絕對忠貞、為了國家機密要抗拒任何威脅利誘，因此希望比照法官有退養金制度。

周道元並指出，工作之外，外交官的眷屬和子女跟著他們到海外，配偶沒辦法工作，因此他們對配偶很歉疚，女子也面對很大挑戰；大家面對外交處境，生活日益艱困，但仍努力以赴，因此希望比照軍警法官做特別規劃。

前立委沈富雄發言表示，蔡總統講過，年改成功台灣有未來，年改成功關鍵在哪裡，就在制度架構，但砍掉18%優惠存款制度、砍掉高所得替代率，「只是把醜八怪抓去剃光頭、洗洗澡，哪有未來呢？」

沈富雄說，民進黨立委現在是國會多數，法案一定過，他也贊成法案要過；年金改革委員會副召集人林萬億講過，年金改革後，公教勞保破產年限可以比預期延長，「但這怎麼叫永續呢？」他建議今天國是會議之後，趕快有第二版的年金改革會議，把法案提出時間再延長6個月，等法案完備後再提出來。1060122

(中央社)