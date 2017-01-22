張志豪批馬政府沒改革 藍委嗆發言人好厲害
年金改革國是會議今天登場，上午進行分組討論，藍綠兩黨再度交鋒。國民黨立委批評蔡政府推動年改溝通不足，造成世代分裂；不過民進黨發言人張志豪則公開挑戰藍委，反問馬政府2013年也曾推動改革，但一遇到2014年大選就轉彎，反批前總統馬英九改革玩假的。此話一出，立刻遭藍委反嗆，「發言人好厲害，發言人好會拚經濟」。
國民黨立委曾銘宗指出，改革有必要性，但政府近期提出方案有問題，第一是溝通嚴重不足，政府至今公聽會只開20餘場，但過去國民黨執政就針對公教人員開過100場；政策上應訴求公教退休族共體時艱，而不是一味攻擊，造成社會分裂。
曾也說，這次年改未考慮對經濟的影響，幾乎沒有任何經濟專家參與籌劃年改方案；假設提撥率提高，成本會提高，替代率降低後，所得也會降低，消費能力下降，如果中老年人因為所得降低而延遲消費，將對經濟造成重大衝擊。
藍委陳宜民則說，一例一休已經讓企業、勞工、消費者三輸，年金改革不該貿然實施，將來行政院將法案送到立院時，要再開五場公聽會；政府應該要謙卑地概括承受，向被改革者道歉。
不過張志豪發言時表示，改革推動不乏造謠者阻礙，年金制度是世代互助而非造成世代不正義，改革是為減輕下一代負擔。張指出，就算馬政府時有上百場年改座談，「是不是遇到2014年大選就轉彎？」
他抨擊時任金管會主委的曾銘宗，當初拚經濟、拚年改到底去哪來，「不要在這說你們當初做多好，並沒有」，強調蔡政府有改革決心。不過張一語畢，隨即遭曾銘宗現場嗆聲，「發言人好厲害，發言人好會拚經濟」。
(中時)
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