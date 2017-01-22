基金管理 柯建銘拋出行政法人化

國家年金改革國是會議22日在總統府舉行，民主進步黨立法院黨團總召柯建銘（右）參與分組會議發言表示，基金管理非常專業，他主張應該要行政法人化，基金整併也是重要思考方向。柯建銘步入會場前，與前親民黨立委李桐豪（左）交換意見。中央社記者裴禛攝 106年1月22日

國家年金改革國是會議今天在總統府召開，民主進步黨立法院黨團總召柯建銘表示，基金管理非常專業，他主張應該要行政法人化，基金整併也是重要思考方向。

國是會議在總統蔡英文和副總統陳建仁致詞後，接著依照議題分為三組會談，包括「給付、領取資格」、「基金管理、財源」以及「制度架構、特殊對象、制度轉換」。

柯建銘在「基金管理、財源」分組會議上表示，以前年金改革最後無疾而終是因為沒有共識，以及太多政治、選舉考量。當時中國國民黨都在推責任，認為只要基金管理獲益增加就不必改革，但是這個話只說對一半，也點出基金管理的問題。

柯建銘表示，基金委外管理造成很多弊病，政府的錢給外面的人來操盤，人性有弱點。2004年勞退新制，勞工退休金條例決定成立勞工退休基金監理會，當時勞委會主委陳菊提出監理會「行政法人化」，但當朝小野大，國民黨逃避監督。李應元當勞委會主委時，提出像央行理事會一樣的彈性作法，但是朝小野大，還是變成現在的公務員管理。

柯建銘說，政府基金管理非常專業，目前所有公務人員都沒有這種專業，他認為基金管理應該「行政法人化」，基金整併也是重要思考方向。1060122

(中央社)