陳玉梅因病辭世 享年50歲

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台北市議員陳炳甫今天證實，他的胞姐、前台北市議員陳玉梅上午7時許因病逝世，感謝外界的關心。陳玉梅享年50歲。

陳玉梅的父親是已故台灣養樂多公司董事長陳重光，她連任第7至11屆台北市議員，也曾任國民黨中常委、發言人等重要職務，在政壇極為活躍。

陳玉梅歷任第七、八、九、十屆台北市議員、台北市棒球委員會主任委員、台北市快慢速壘球協會理事長、台北市救難協會理事長、兒福聯盟董事、靖娟基金會董事、台北市教師會政策顧問、陳重光文教基金會執行長、聯合勸募協會顧問。1060122

(中央社)