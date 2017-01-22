遼寧坦承財報灌水 陸財政部：值得肯定
針對遼寧省長陳求發日前在省政府工作報告中直指，遼寧省2011至2014年存在財政數據作假，中國大陸財政部說，遼寧省能公開這一問題「值得肯定」，未來將採取措施堅決制止財政數據造假。
人民日報報導，中國大陸財政部以「有關負責人」名義對此表示，遼寧省能公開對外確認財政數據造假，「直面問題不遮醜、不護短，值得肯定」，未來將採取進一步措施，堅決防範和制止財政數據造假。
中國大陸財政部20日曾在官網以「就遼寧省財政數據造假問題答記者問」的形式回應此事說，遼寧省先前這一行徑「嚴重違反了黨中央、國務院的要求以及預算法的規定，影響了中央對遼寧省經濟形勢的判斷，誤導了中央決策，損害了黨和政府的形象和威信」。
這項回應還提到，遼寧省這類作假行徑包括：透過虛構應稅事項和納稅依據，虛增耕地占用稅、土地增值稅等地方稅收收入；透過虛假拆遷或轉讓土地、使用財政資金繳納國有資源有償使用收入等虛增非稅收入。
同時還有違反國家規定，對企業稅收實施「先徵後返」；有的縣市透過違規編造、隨意調整財政月報的方式虛增財政收入。1060122
(中央社)
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