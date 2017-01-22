遭押29天判無罪 港務官員獲賠14萬

時任基隆港務局港埠工程處正工程司兼工務所主任的陳姓男子，因涉及工程弊案遭羈押29天，最後獲判無罪，陳男提起刑事補償，基隆地院審理後，准予補償新台幣14萬5000元。

陳男因涉及「基隆港東防波堤延伸工程（後續工程）」工程採購案，遭檢方指控無視工程顯然不符設計，並在審查工程款及執行預算過程中，對於不應給付的工程款項卻不加以扣除，依違反貪污治罪條例起訴陳男，基隆地院審理後，認定陳男不知情且沒有圖利廠商，判決無罪。

檢方在不服提起上訴，台灣高等法院在去年8月30日駁回上訴確定。陳男提起刑事補償，認為遭羈押29天間，因停職薪水損失2萬5421元，且年終考績原本可領到2個月俸給總額的獎金，因停職只領到1個月，獎金損失9萬7330元。

另外，陳男認為，從涉案到無罪確定，時間長達5年，期間遭同事、長官及親友以有色眼光看待，身心嚴重受創，請求5000元折算1日支付刑事補償。

基隆地院審理後，認為羈押是干預人身自由最大的強制處分，且陳男不只遭羈押，並禁止接見通信，人身自由受拘束的程度更高，又因突然遭收押備受打擊，精神痛苦匪淺，加上期間財產損失12萬餘元，准予補償新台幣14萬5000元。1060122

(中央社)