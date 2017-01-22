寒士尾牙凱道登場 單親媽：社會溫暖
寒士尾牙今在凱道登場，多年前為了孩子辭去穩定工作的林媽媽，是單親媽媽，4年前在基金會協助下開始賣地瓜，已連續4年受邀參加尾牙，深深感受「社會真的是溫暖的」。
人安、華山、創世3基金會共同舉辦的「第27屆寒士吃飽30愛心尾牙」，今天在總統府前凱達格蘭大道登場。
創世基金會董事長、寒士尾牙創辦人曹慶受訪時表示，受到景氣影響，今年芳名錄人數雖然增加，平均捐款金額卻少了，不過，在眾多善士協助下，今年仍席開高達2300桌，預計將宴請3萬至4萬名寒士、獨居老人、單親媽媽等弱勢族群飽餐一頓。
曹慶指出，今年是第2年在總統府前舉辦，雖然遇上國是會議及抗議人潮，一開始很擔心受到影響，但依然感謝總統府提供場地，「不然我們不知道要流浪到哪裡」。
第4年參加寒士尾牙的57歲林媽媽，多年來獨自拉拔2名孩子長大，因為孩子患有妥瑞氏症、過動症，必須經常請假帶孩子就醫，但老闆卻處處刁難，認為都是她有問題才會導致單親，甚至質疑她用孩子當藉口偷懶請假。
為了孩子，林媽媽只好辭掉每月新台幣2萬多元的穩定工作，全職賣起地瓜，一開始還擔心生意不好，但賣了一陣子，不僅老客人經常捧場，也有很多店家願意讓她在門口擺攤，還有慈善團體年年邀她和孩子共享溫馨尾牙，讓她感覺「社會真的是溫暖的」。
林媽媽說，賣地瓜時曾遇過飢腸轆轆的街友向她要地瓜吃，她這才發現「我並不弱勢」，原來她不只接受他人幫助，也有能力可以幫助別人，更慷慨跟街友說「有需要可以找我」。林媽媽表示，現在賣地瓜的收入足夠維持家計，能和2個孩子一起就是幸福。1060122
(中央社)
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