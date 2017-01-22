公園流浪犬傷人 區公所加強取締餵食者

高市茄萣區一處公園流浪狗傷人，一週兩起，茄萣區公所今說，動保處多次前來抓狗撲控，由於現場環境並不髒亂，懷疑有人餵食，將會同環保局加強稽查，一經查獲即依廢清法告發。

茄萣區公所表示，該公園環保局都有派人定期清理，不至於髒亂，公所也多次通知動保處前來抓狗，但都沒抓到，已請環保局加強在場定點稽查，看是否有民眾餵食，餵食者一經查獲即依廢清法告發。環保局也說，當地區隊將全力配合。 1060122

(中央社)