重建包商臨時工詐騙災民90萬 猶如傷口撒鹽

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潭子區大成街連棟住宅延燒近20戶，承包重建工程的營造公司臨時工蕭男，涉向災民詐騙88萬5千元。（王文吉翻攝）

潭子區大成街6戶火警災民，遭蕭男騙走88萬5千元，猶如在災民傷口撒鹽。（王文吉攝）

53歲蕭男受雇於承包火災修繕工程的營造公司，疑利用工作之便，涉向災民詐取88萬5千元。（王文吉翻攝）

詐騙災民如傷口撒鹽！台中市潭子區大成街去年11月發生火警，近20戶受災，不料重建過程中，發生災民遭不肖人士詐騙近90萬元，經豐原分局組專案小組追查，本月19日晚間，在高雄苓雅區逮捕蕭嫌，並查扣剩餘不法所得7萬元。

警方調查，53歲蕭男為承包大成街災屋修繕工程的營造公司臨時工，他疑利用工作之便，涉向災民佯稱需預收房屋修繕材料及工資費用，共向6受災戶收取88萬5千元，之後不知去向。

警方據線報南下高雄追查近兩個禮拜，本月19日晚間在苓雅區一處巷口逮捕蕭姓嫌犯，蕭嫌坦承犯案，並供述將詐騙款項，用於還債、買手機及與友人到聲色場所消費殆盡，身邊僅剩約7萬元；警訊後依詐欺罪嫌移送地檢署，另依刑法沒收新制，協助受害人追回被騙的錢財。

(中時)