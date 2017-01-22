批蔡政府年改粗暴 馬英九罕見重話痛批

前總統馬英九重話批蔡政府。（本報系資料照）

年金改革國是會議今天在總統府舉行，場外佈下重重拒馬以免軍公教團體抗議衝進總統府。蔡英文總統今天上午致詞時提到，馬政府的年金改革沒有成功；前總統馬英九今天剛好出席在總統府前舉辦的「寒士吃飽30愛心尾牙」活動。被問到對年金改革的看法，馬罕見說了重話，要蔡政府不要傲慢、粗暴傷害為國家奉獻半生的軍公教。

馬英九表示，蔡政府一直強調謙卑、溝通，那年金改革要成功就應該要循序漸進，不要因為過程傲慢或是強制而造成階級對立，也不要因為過程粗暴以至於傷害到為國家奉獻半生的軍公教。

馬英九出席在總統府前舉辦的「寒士吃飽30愛心尾牙」致詞指出，今年全台有4萬人參加、動員6000名志工，可說是世界紀錄，希望繼續辦下去，讓大家知道台灣的愛心；台灣這類活動包括捐血率7.5%，認養世界兒童雖不到1%，但以人口比例來看也很驚人，代表台灣是充滿愛的國家，希望大家吃飽回家。

(中時)