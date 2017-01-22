陳喬恩火辣床照曝光 渾圓美胸呼之欲出

陳喬恩替雜誌拍攝性感寫真。(圖／翻攝自新浪娛樂)

陳喬恩穿著薄紗裝性感入鏡。(圖／翻攝自新浪娛樂)

陳喬恩豐滿上圍若隱若現，畫面超養眼。(圖／翻攝自新浪娛樂)

陳喬恩出道多年，累積不少叫好叫座好作品，即使37歲外型依舊保持亮眼，近日她替雜誌拍攝寫真，只見她穿著薄紗裝性感入鏡，豐滿上圍若隱若現，畫面超養眼。

近日陳喬恩替雜誌拍攝美照，只見她穿著低胸薄紗裝，側躺在床上，不僅雄偉上圍呼之欲出，S曲線身材更是令人驚艷，另外一套造型是穿上金色禮服，爆乳露出深V事業線，性感又帶點女人味，粉絲看了都直呼快噴鼻血。

(中時電子報)