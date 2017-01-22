芝加哥旅展放送台灣風情 力拚北美客源

力拚北美客源，觀光局20年來首次參與「2017芝加哥旅展」，強力放送台灣風情與文化。（觀光局提供）中央社記者黃兆平紐約傳真 106年1月22日

力拚北美客源，觀光局今天前進「2017芝加哥旅展」，20年來首次。藉由電音三太子、舞獅、原住民舞及高山茶，全方位感官饗宴，大力推銷台灣美食、自然景觀與獨特文化。

北美規模最大旅展之一的芝加哥旅展，今起為期2天在史蒂芬茲會展中心（Donald E. Stephens Convention Center）盛大登場。全球超過480家旅遊業者和各國旅遊局參展，參觀人次近3萬人。

在長榮航空開通芝加哥直航台北航班後，觀光局今年力邀華航、長榮兩大業者與美旅遊業者Nexus Holidays共襄盛舉，特別租用大型攤位，向大芝加哥地區民眾展現台灣豐富自然觀光資源，期待北美訪客走訪美麗寶島。

駐芝加哥台北經文處長何震寰、副處長陳瓊玉及觀光局紐約辦事處主任張維庭3人攜手推廣台灣觀光。現場除提供台灣各項旅遊資訊外，還搭配電音三太子、舞獅、原住民舞及台灣茗茶試飲等，加深北美旅客對台灣的印象。

何震寰告訴現場民眾，台灣融合傳統文化與現代創意、自然美景與城市人文，更有揚名國際的美食、便捷安全旅遊環境，絕對值得一遊。

張維庭則列舉台灣是美國有線電視新聞網（CNN）2016年16大旅遊首選，旅遊指南「孤獨星球」（LonelyPlanet）把台灣列入2015年全球最佳旅遊目的地。另外，「紐約時報」介紹台灣是全球必訪地點之一，也深入介紹台灣的自然生態和單車旅遊，而旅遊探索頻道(Discovery Channel)也將今年台灣燈會列為全球最璀璨慶典。

繼芝加哥旅展後，2017紐約時報旅展下週也將緊接登場，觀光局將持續放送台灣風情。1060122

(中央社)