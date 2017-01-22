大學想推國內雙聯學位 教部：仍有疑慮

國內和國外大學早已合辦雙聯學位，有大學建議開放國內大學雙聯學位，教育部表示，對校系的參與仍有疑慮，需進一步討論，也有大學認為可行性低。

國內大學和國外大學合辦雙聯學位已行之有年，但目前學位授予法還未核准國內雙聯學位，因此中國醫藥大學、清華大學等校都向教育部建議，希望放寬規定，讓國內也能推動雙聯學位。

教育部高教司長李彥儀表示，目前學位授予法還未核准國內雙聯學位，國內若要推動雙聯學位，仍有一些疑慮，畢竟兩所學校入學的成績基準可能不同，即使都是頂大學校，外界也不一定能接受接受A校學生取得B校學位。

李彥儀指出，國內雙聯學位的學系也應有限制，如醫學系招生名額有上限，可能就不適合，若要開放國內雙聯學位，仍需更多討論；教育部正研擬學位授予法修法，放寬學生可修讀他校雙主修或輔科，並開放修讀碩士、博士學位的學生也能修雙主修，讓各校教學資源整合和學制更有彈性。

台灣大學校長楊泮池表示，國內要推動雙聯學位，可能會產生一些疑慮，以台大為例，外界可能會質疑為何他校的學生可以取得台大學位，而台大認為教學和課程的品質非常重要，若是廣設雙聯學位也不好。

楊泮池指出，現在中央研究院開設的學程，就邀集台大、陽明大學、台北醫學大學等校共同合作，透過這樣跨校合作的方式來促進學術交流，也集結各校的專長和優勢，是比較可以嘗試的方向，因此台大較傾向以推動跨校學程的方式進行。

成功大學教務長賴明德表示，清大和中國醫大兩校專長的領域不同，各自在工程、醫學領域專精，推動雙聯學位可促進互補，但成大本身屬於綜合型大學，推動國內雙聯學位，比較沒有必要性。

賴明德認為，推動雙聯學位的目的，應該是為了讓學生具有跨領域的能力，等學位授予法修法通過後，跨校雙主修等模式同樣可達到目的，未來修法鬆綁後，應該可以符合各校需求，至於是否是否要多拿一個學位，並沒有太大意義。

交通大學副校長陳信宏指出，國內若要推動雙聯學位，可行性低，「主因是和國外觀點不同」，國外大學認為具備足夠能力或合乎一定標準，就可以頒發學位，但教育部認為念兩個學位，就應該兩邊學分都要修，同一門學分算在這校，就不能算在另一校，論文也應分兩篇，沒辦法「一魚兩吃」，所以念兩個學位等於要做兩份工。

陳信宏指出，即使未來修法開放學生跨校雙主修，但還得額外修很多學分，會影響學生的意願，因此在教育部尚未放寬國內雙聯學位前，交大先推動雙專長制，將所需學分數降低，希望提高學生修習意願。1060122

(中央社)