年金改革 馬英九：不要粗暴傷害軍公教
年金國是會議今天登場，前總統馬英九表示，年金改革要成功 應該循序漸進，不要因為傲慢、強制，造成階級對立，也不要因為粗暴，傷害為國家奉獻半生的軍公教。
年金國是會議今天在總統府內舉行，同時間，一年一度的寒士尾牙在總統府前南、北廣場舉行，為防堵軍公教抗議人士，總統府周遭戒備森嚴，架設層層關卡，不少寒士因為沒帶藍色邀請單被擋在門外。
馬英九今年也如過去慣例出席寒士尾牙，還準備紅包發送給寒士朋友。馬英九受訪時指出，年金改革要成功，蔡政府強調謙卑、溝通，應該要循序漸進，不要因為傲慢、強制，造成階級對立，尤其不要因為粗暴，傷害為國家奉獻半生的軍公教。
馬英九致詞指出，今年是第8次來，活動越辦越旺，全台有4萬人參加，動員6000志工，可說是世界紀錄，希望繼續辦下去，讓大家知道台灣的愛心；台灣這類活動包括捐血率7.5%，認養世界兒童雖不到1%，但以人口比例來看也很驚人，代表台灣是充滿愛的國家，希望大家吃飽飽回家。1060122
(中央社)
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