髒亂點變身複合式菜園 里民採菜趣
新北市林口區麗林里長薛純良將110坪的髒亂空間改造為「複合式菜園」，每月採收數十公斤，不但拿來為里內長者加菜，或分送弱勢家庭，就算颱風來襲也不怕沒青菜吃。
薛純良說，麗林里設籍里民逾9600人，人口稠密、社區大樓林立。這塊「複合式菜園」就坐落在社區大樓間，過去是垃圾堆積、雜草叢生的私有地，居民飽受髒亂所苦，薛純良雖然經常在深夜站哨遏止民眾倒垃圾，但效果仍不佳。
為了營造清淨家園，薛純良費盡苦心多次和地主協調，終於感動地主，同意由里辦公處認養這塊閒置空間。
薛純良和里民們前後花了2年的時間從除草、砌石、鋪草皮、到搭門樓，連綠地上的石板、石桌石椅區、鵝卵石步道也都是里民們自己動手DIY，過程中不但凝聚里民情感，「複合式菜園」完工後，也成為里民們遊憩的熱門場地。
由於採用有機耕作，這裡的蔬菜特別鮮甜脆綠，相當受到歡迎，每次老人共餐長輩們總是吃得津津有味。
另外，菜園內還闢有香草區，種植迷迭香、羅勒、百里香、薄荷、刺五加等，不只可觀賞、除蟲，特殊香氣的香草綠葉，更是拿來製作異國美食不可或缺的食材。
複合式菜園由里內志工認養澆水除草，並採開放式管理，鼓勵里民透過親手種植的方式加深對土地的認同感，而綠美化後的空間，鳥語花香也常吸引里民駐足觀賞。
身體硬朗80歲的徐熊喜阿公笑開懷說，每天早上有空就來巡菜園，把澆水、除草當作運動，覺得很有趣、有成就感。
民政局地方行政科長陳炳仲表示，薛純良長期關懷年長者、弱勢民眾，積極將髒亂點改造為可食地景，即使颱風來襲或氣候異常，老人跟弱勢戶仍可食用新鮮蔬果，感受社會的溫暖與愛心。1060122
(中央社)
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