年金國是會議分組會談 藍綠代表小口角
年金改革國是會議今天登場，中國國民黨籍立法委員和民主進步黨發言人張志豪在會中小口角。國民黨立委指政府應該拚經濟，張志豪則質疑國民黨政府執政時年金改革「成功了嗎？」
國是會議在總統蔡英文和副總統陳建仁致詞後，接著依照議題分為三組會談，包括「給付、領取資格」、「基金管理、財源」以及「制度架構、特殊對象、制度轉換」。
國民黨立委陳宜民在第三組會談中發言表示，年金破產問題是因為經濟不好，政府應該要拚經濟，他今天不是來幫年金改革委員會副召集人林萬億的年改草案背書；這個年勞工不好過，公教也不好過，一例一休讓企業三輸。
陳宜民說，林萬億日前說公教人員繳少少吃得飽飽，「不是我們公教人員自肥，這是公教人員自訂的嗎？」陳宜民說，政府態度上要謙卑，此時台下已有人開始鼓譟；陳宜民接著說，年金制度問題是整體經濟不好，退撫基金投資報酬率低，應該引進外部專業經理人提高投資報酬率。
民進黨發言人張志豪接著上台開始批評國民黨執政時期的政府，指出前總統馬英九執政時的行政院當初也舉辦100場座談會，「請問開出成效如何？」
此時台下國民黨立委開始鼓譟。張志豪接著說，「馬英九當初成功了嗎？請問馬政府當初拚經濟拚到哪裡去了，蔡英文政府就是跟馬政府不一樣」。
坐在台下的國民黨立委曾銘宗立刻反諷說「發言人好厲害」。1060122
(中央社)
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