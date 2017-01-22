印尼豬肉嘉年華 穆斯林抗議促取消

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印尼中爪哇三寶瓏（Semarang）原訂在農曆過年期間舉行「豬肉嘉年華」的美食活動，但由於受到穆斯林團體抗議，只好改名為「春節美食嘉年華」。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）報導，這項美食活動原本訂名為「豬肉嘉年華」，打算於23日至29日在在三寶瓏思立拉圖超市（Sri Ratu）舉行。

印尼逾85%人口是穆斯林，穆斯林信仰是不能吃豬肉的。

「豬肉嘉年華」的消息一出，引發若干穆斯林團體抗議，穆斯林團體和當地節慶委員會前往三寶瓏警局，討論這場活動的正當性。

「三寶瓏伊斯蘭集會論壇」（Semarang Islam Congregation Forum）發言人達那（Danang Ansoru）表示，「豬肉嘉年華」對三寶瓏地區的穆斯林造成困擾，這是為何穆斯林團體希望節慶委員會取消這場嘉年華的原因，盼活動只專注於慶祝華人新年。

達那說，這場美食活動還是會有豬肉攤位，不過，這些攤位不能公開陳設在公眾眼前。

他說，穆斯林團體也要求節慶委員會派出人員在攤商前站崗，避免穆斯林吃到豬肉。不過，這項要求被節慶委員會駁回。

節慶委員會主管菲達烏斯（Firdaus Adinegor）表示，原本這場活動「豬肉嘉年華」的名稱已經改名，但這場活動仍會如期舉行。

「三寶瓏伊斯蘭集會論壇」要求當地警方不要核發活動許可證給這場活動的主辦單位，認為這場活動會引發公眾憂慮。

三寶瓏警局局長阿比尤梭（Abiyoso Seno Aji）表示，這場活動是合法的，並沒有違法相關法令，警方會採取強硬立場對付那些想要擾亂這場活動的人。1060122

(中央社)