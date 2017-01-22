潘政琮春節農保賽 首度與伍茲同場交峰

伍茲下周農保公開賽展開2017首戰。(美聯社資料照)

美巡1月26日至29日進行農保公開賽，去年12月初在世界挑戰賽休養15個月後復出的前球王伍茲，將在這場比賽參加個人2017年首戰，旅美好手潘政琮也確定可以參賽，美巡生涯首度與這位小時心目中的「神」同場交鋒。

潘政琮農保公開賽美巡生涯首場與伍茲同場互別苗頭。(美聯社資料照)

除了伍茲之外，許多世界前10名將包括當今「球王」澳洲戴、美國強森與佛勒，2016-2017球季已贏得2勝的日本第1高手松山英樹、里約奧運金牌英格蘭羅斯等A咖高手，也都在此戰展開2017年球季。

因此，這場比賽可說是潘政琮去年10月征戰美巡以來，水準最高的比賽，不過，他業餘時期打過2次美國公開賽與1次英國公開賽，對他而言，農保公開賽的參賽陣容如何是其次，只要打出應有水準，就有機會與包括伍茲在內的多位世界級名將，一較高低。

這場比賽是伍茲去年12月世界挑戰賽以來的復出第2戰，他選擇此戰為2017年首戰不是沒原因，因為他加上1次業餘與7次美巡冠軍，累計農保公開賽的比賽場地多利松球場贏過8勝，其中包括2005至2008年的4連勝，與火石與灣丘球場並列第多勝球場，本屆希望在這個幸運地贏得美巡生涯第80冠，為新季打出好的開始。

再看潘政琮，他去年5場比賽3場晉級，最佳成績在RSM公開賽獲得並列第6，是表現不錯的新人之一，但今年前兩戰SONY公開賽與Career Builder挑戰賽都淘汰，必須作好重新出發準備，才能在參賽陣容堅強的農保公開賽打出佳績。

(中時電子報)