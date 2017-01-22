規模8.0地震襲巴紐附近 恐有海嘯

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路透社報導，美國地質調查所（USGS）今天通報，巴布亞紐幾內亞的布干維爾島（Bougainville island）阿拉瓦（Arawa）以西47公里發生規模8.0強震。

太平洋海嘯警報中心發布公告說，強震過後，巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）、索羅門群島（Solomon Islands）、諾魯（Nauru）、彭佩島（Pohnpei）、庫賽埃島（Kosrae）、萬那杜（Vanuatu）、楚克（Chuuk）和印尼沿海，接下來3小時都有「可能出現廣泛海嘯」。1060122

(中央社)