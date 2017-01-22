彩排超時 張信哲春晚演唱可能取消
今年將邁入50歲的歌手張信哲，情歌傳唱兩岸。今年他原本要在大陸央視春晚節目表演，卻傳出因彩排超時，節目遺憾被取消。
中國中央電視台的春節聯歡晚會是每年除夕夜的焦點，儘管每年節目結束後有不少批評，但每年春晚的演藝人員名單仍受到關注。
騰訊娛樂報導，張信哲原本被安排在上海分會場的節目，與上海歌手共同演唱自己的歌曲「愛就一個字」。但21日春晚第4次彩排後，節目仍然超時，張信哲的這段演出因此被取消。
報導指出，儘管張信哲知名度高，但只有在1998年與劉德華和毛寧合唱登上過春晚舞台，原本今年是他時隔19年後再登春晚。
張信哲1989年發行第一張專輯，縱橫歌壇已經27年，開過200多場個人演唱會，是少見的歌壇常青樹，也是許多5、6年級生心目中的「情歌王子」，儘管他曾在受訪時說，很想脫離這種既定印象。
早在1998年，張信哲就進軍大陸，「別怕我傷心」、「愛如潮水」等多首歌曲至今仍在兩岸粉絲中受到歡迎。
綜合「今日頭條」和「娛樂重擊」報導，張信哲說，這麼早到大陸發展其實是無心插柳的結果。當時大陸的環境並不好，但年輕時對沒去過的地方都有新鮮感。
他也認為，在大陸辦演唱會戰線能夠拉長，製作與內容有較多想像空間，但在台灣可能頂多辦3或5場，較難平衡製作費。
2016年，原本排斥比賽節目的他，最終在湖南衛視「我是歌手」中奪冠。
對音樂始終充滿熱情的張信哲2016年即表示，暫時不會有新的巡演計畫，會把更多心力放在新作品上。儘管他可能無緣今年春晚，但推出好聽的新歌才是歌迷最期待的事。1060122
(中央社)
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