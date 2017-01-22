蔡英文執政 街友爆增？

第27屆寒士吃飽30愛心尾牙22日在凱道登場，出席的人士在總統府前享用了一頓豐盛的饗宴。（鄭任南攝）

鄭姓警察貼出照片表示，鎮暴車距離10步之遠而已，借桌子吃飯卻被志工果斷拒絕十分寒心。(鄭姓警察臉書)

第27屆寒士吃飽30愛心尾牙22日在凱道登場 ，約席開2200桌。由於軍教人員至該處抗議年金改革國是會議，警方在總統府周邊便架起層層拒馬。然而，負責凱道安危的鎮暴警察昨晚向基金會借圓桌希望有一席之地坐下用餐，卻被果斷拒絕，讓警察十分心寒。前警大教授葉毓蘭也表示，驚訝、難過之餘，也令人懷疑今年的「寒士尾牙」，難道只是個配合砍年金演出的慈善秀？

今年的「寒士吃飽30愛心尾牙」，全台有4萬人參加、動員6000名志工。一位鄭姓警察昨晚臉書表示，再次來到台北支援，總統府前創世基金會明日特別舉辦寒士、街友，獨居老人、單親媽媽年終尾牙，席開2千多桌，場面真是壯觀。

鄭姓警察說，昨晚台北可說是越晚越冷，志工的愛心還真是讓人動容。然而，警察弟兄負責凱道安危，活動空間僅限於鎮暴車上及緊鄰車邊的流動廁所，當晚餐「便當」終於來了，因為鎮暴車實在位子很有限，能坐不能動，於是他走向創世基金會今日的尾牙現場。

因為昨晚2千多桌皆已擺設完畢，鄭姓警察向志工詢問是否可借一張圓桌幾張椅子，讓警察們在此用餐，吃完便當會將垃圾帶走。想不到有愛心的志工，竟然告訴他「不行」！他說自己滿腦子問號，滿肚子的「氣」正想要飆出嘴巴，一旁兄弟拉著他，告訴他算了，走了！

鄭姓警察表示，他不解基金會這麼有愛心，要舉辦2500桌免費招待街友，他卻連借張桌吃個便當就走也不行！此外，創世基金會舉辦這餐會雖然有其美意，但實際真有這麼多弱勢會前來嗎！首都台北市2500桌，一桌8人算，也要2萬人，試問街友會搭車趕來嗎！還是凱道周遭就有那麼多弱勢！不如將這些錢實際送到弱勢手上比較實在，有如一場煙火秀，好看沒用啦！他最後表示，再也不會將愛心送給創世基金會！真是差勁。

前警大教授葉毓蘭在臉書轉鄭姓警察的貼文表示，警察弟兄捐款做公益的風氣很盛，因為工作的性質，有機會看盡悲歡離合與人情冷暖，所以多半抱著「人在公門好修行」的心態，即時行善。

葉毓蘭說，創世基金會的寒士尾牙歲末送暖，本是好事。但是這些高舉行善大旗的志工，對在寒風中維安的警察提出借用桌子吃便當的請求，居然可以拒絕，驚訝、難過之餘，也令人懷疑今年的「寒士尾牙」，難道只是個配合砍年金演出的慈善秀？

葉毓蘭表示，說真的，過去的街友尾牙，不過幾百桌，小英總統執政元年，居然爆增到2千多，無疑是影射民進黨執政後，窮到貧無立錐之地的街友寒士驟増，不怕國際媒體引為治國不力的證據？這樣誣衊中華民國總統，黃重諺發言人你喉嚨發炎嗎？為什麼不嚴詞駁斥？

(中時)

第27屆寒士吃飽30愛心尾牙22日在凱道登場，前總統馬英九延續慣例第8次出席，並現場發送紅包給與會人士。（鄭任南攝）

第27屆寒士吃飽30愛心尾牙22日在凱道登場，出席的人士在總統府前享用了一頓豐盛的饗宴。（鄭任南攝）