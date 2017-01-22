松本潤偷吃AV女優 井上真央哭到眼腫傳已原諒
傑尼斯夯團「嵐」人氣成員松本潤和女友井上真央交往11年，日前驚傳他劈腿26歲AV女優葵司，想不到未爆彈還沒完，他更暗搭另一人氣AV女優上原亞衣，近日，井上真央被目擊與好友聚餐，難掩憔悴令人心疼。
松本潤和井上真央本論及婚嫁，但他卻爆出背著女友劈腿AV女優，讓女方天天已淚洗面，近日井上真央被拍到與好友聚餐，雖期間都有說有笑，不過散場時卻難掩落寞，帶著口罩、用圍巾遮住半張臉的她，雙眼看起來很浮腫。
而外傳兩人已經分手，不過日媒《週刊實話》就爆料，其實松本潤已獲得女友原諒，並決定今年春天出嫁，不過雙方都未出面證實，可信度還有帶商榷。
(中時電子報)
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