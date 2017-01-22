澳網》36歲大威闖8強 美媒：時光倒轉

大會第13種子美國女將大威廉絲挺進澳網女單八強。(美聯社)

身為本屆澳網128籤中最年長球員，大會第13種子美國女將大威廉絲(Venus Williams)，22日女單直落二6比3、7比5拍落德國巴德爾（Mona Barthel），繼2015年後再度挺進澳網女單8強。

拚戰現役球員最多第73場大滿貫賽，36歲大威生涯第9度挺進澳網女單8強，僅僅是7年來第2度，自免疫系統疾病重返球場，大威今年澳網狀況好到令美媒以「時光倒轉」形容，4戰至今未失1盤，上一次她大賽8強前未失1盤已經是7年前的2010年美網。

「這就是妳休季苦練的成果」，大威也給世界排名181名的巴德爾高評價，「我們有幾次多拍來回，我的確遭遇困難挑戰，她今天也打得非常好。」

對於網球生涯，大威充滿感謝，「我想我生來就是要打網球的，我深受上天寵愛能做自己熱愛的事，長得高大、足以在網球場奔馳，我想一切都是命中注定。」大威下一場將與俄羅斯帕維尤欽可娃(Anastasia Pavlyuchenkova)一拚4強門票。

(中時電子報)