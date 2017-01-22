中和警方掃賭 破獲地下彩券簽賭站
中和區40歲潘姓男子，經營地下網路簽賭站，經長期蒐證，新北警方今天宣布偵破，並查獲簽注單、帳冊等證物。
新北市中和警分局秀山派出所員警日前接獲線報，中和區一名40歲潘姓男子經營地下網路簽賭職業賭場，招攬會員至現場或透過Line通訊軟體下注，並從中賺取佣金。
中和分局多日蒐證偵查，今天宣布偵破，同時起出簽注單及供經營賭場的犯罪工具平板電腦、智慧型手機、帳冊等物，已將潘嫌依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦。
經深入追查，潘嫌所經營地下彩券簽賭站，為因應下線龐大簽注量，主要運用手機通訊軟體Line接收簽單，以「香港六合彩」、「今彩539」、「大樂透」做為中獎依據。
警方呼籲，賭博勞神傷財，甚至導致家破人亡，民眾如有發現賭場進入你我周遭，請向警政單位檢舉杜絕賭博歪風，建立良好社會風氣。1060122
(中央社)
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