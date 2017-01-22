大學向教部喊話 盼開放國內雙聯學位

國內不少大學和國外大學合辦雙聯學位，學生一次就讀可拿兩校學位。中國醫藥大學、清華大學等校建議教育部，能放寬規定，開放國內大學雙聯學位。

國內大學和國外大學合辦雙聯學位已行之有年，對學校來說，能結合兩校學術優勢、促進人才交流，對學生而言，一次就讀能拿到兩個學位，為自身競爭力加分，可謂雙贏，但目前學位授予法還未核准國內雙聯學位，有大學建議鬆綁。

中國醫藥大學校方表示，推動國內雙聯學位，能促進國內師生的交流與合作，大學之間結合彼此的學系專長；學生在大學期間還可獲得合作學校的教學、專業、人文等資源，畢業後取得雙方學校學位，對學校和學生來說都是大利多。

由於生醫領域發展潛力大，以醫學為主的中國醫藥大學也希望培育更多生醫領域人才。中國醫大指出，學校有意和清華大學合作推動雙聯學制，結合生物醫學和工程專業進行交流，培育國內生物醫學工程人才，讓兩個不同強項的學校能透過雙聯學位整合。

清華大學教務長戴念華表示，清大雙聯學位都是和國外大學合作，或是校內推動跨領域修課，而國內還未開放雙聯學位，而中國醫藥大學專長是生醫領域，如果能和清大工程系所或生科院合作雙聯學位，對醫學科技發展和培養跨領域人才都有助益。

戴念華指出，即使未來學位授予法修正後，開放學生跨校雙主修，但強度和學位還是有差，畢竟雙主修的學分數、課程完整度等，都和學位有差距，也可能影響學生修讀意願，如果能一次拿到兩個學位，更能增加吸引力、提升學生的意願。

戴念華也向教育部喊話，如果教育部仍有疑慮，可以把規定、配套制定清楚，要求各校系所做好把關，但不應該太過保守，跨領域專業已是未來人才成功的關鍵因素，政府部門應該把眼光放遠，若有心鼓勵要跨領域，就應該將制度適度鬆綁。

交通大學副校長陳信宏表示，目前不少國內大學和國外都合作推雙聯學位，如交大和歐洲大學合作推動的雙聯學位，學生修課在兩邊都可以算學分，論文也可以共用，國外大學認為只要具備足夠能力或合乎一定標準，就可以頒發學位。

陳信宏指出，現在學生都想早點畢業或早點去念研究所，大四修的學分，很多是為了研究所能抵免，讓學士碩士念5年就能畢業，即使不能提早畢業，至少寫碩士論文時不用再修課，雙主修大多還要額外修很多學分，影響學生的意願。

以交大立場而言，陳信宏表示，學校也希望比照國外，推動國內雙聯學位，但在教育部尚未放寬的情況下，只能先推動雙專長制，但將所需學分數降低，幫助減輕學生負擔，以提高學生修雙專長的意願，也藉此提升學生的專業廣度。1060122

(中央社)