改革方向太保守 青年仍擔心領不到
社會福利工作者林于聖今天在年金改革國是會議的第一組分組討論時說，目前的改革方案仍太保守，即使改革完後等到他45歲還是領不到。
年金改革國是會議今天登場，分組會議當中的第一分組討論的是「給付、領取資格」。
會中，多位年輕人代表對於改革方案表達不滿，社會福利工作者林于聖就指出，目前的改革方向還是太保守，等到他45歲，還是領不到，改革應該要快一點。
林于聖說，尤其這次的國是會議從分區到現在沒有足夠的討論 ，像今天每個人都講3分鐘，根本都不知道在說什麼了，要怎麼凝聚共識？應該要有真正的溝通討論。
台灣北部大專院校學生自治聯合協會代表褚映汝也在會中發言指出，現在的改革方案對年輕人不利，希望政府可以明確告訴年輕人，應該繳多少可以領多少。
全國產業總工會理事長莊爵安則認為勞保不會倒。莊爵安說，勞保費率調高對勞工的負擔很大，他主張勞保應該到117年再來討論改革。1060122
(中央社)
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