巴紐8.0強震 暫未傳災情

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美國地質調查所今天表示，規模8.0強震今天襲擊巴布亞紐幾內亞，且已對鄰近國家發布海嘯警報。目前未立即傳出傷亡或災損。

法新社報導，地質調查所（USGS）說，這起發生在當地時間下午3時30分的地震，震央在巴布亞紐幾內亞潘古納鎮（Panguna）以西40公里，震源深度153公里。

美聯社報導，目前還未立即收到人員傷亡或災損的通報。

太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Centre）警告，未來3小時危險大浪可能襲擊巴布亞紐幾內亞、印尼、諾魯、萬那杜、索羅門群島等地的沿海地區。1060122

(中央社)