趙又廷曝罹「此症狀」 網神解：難怪娶高圓圓

趙又廷與高圓圓感情甜蜜依舊。(圖/暖圓兒暖微博)

藝人趙又廷與高圓圓結婚兩年多，兩人鮮少在公開場合曬恩愛，不過私下常被目擊到貼心照顧老婆的體貼面，但近日他參加節目錄影時，因為比賽輸了被要求自曝秘密，沒想這一說竟讓網友驚呼「難怪會娶高圓圓」。

趙又廷在影片中曝露自己的小秘密，那就是自己有「雙數強迫症」，而且從年紀很小時就開始，不管是電視機音量、空調溫度都喜歡調成雙數，主要是覺得雙數比較好除盡，這也讓網友神解，難怪趙又廷會娶了叫高圓圓的人當老婆，因為「名字有兩個圓也是雙數」，答案一出笑翻眾人。

(中時電子報)