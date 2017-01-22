南北連線！群創寒冬送暖 助寒士溫飽
群創光電榮譽董事長段行建有感台灣公司舉辦尾牙美食滿桌卻常有剩菜，而偏鄉弱勢常三餐不濟，獨居無援，2004年提出「群創有愛 助弱勢溫飽」行動，由公司帶領員工一起慷慨解囊，共襄善舉。
今年由創世‧華山‧人安策略聯盟辦理的「植物人雙軌服務暨第27屆寒士吃飽30尾牙」活動在募款上遇到困難，王志超董事長聞訊表示，群創光電在台員工人數達三萬人， 獲悉今年募款不及往年，且人數增加後更深刻體會，企業社會責任首要照顧員工就業機會，有餘力不忘回饋鄰里，因此指示捐款補足苗栗、台南、高雄三地募款之缺口，讓在地寒士、獨居老人、單親媽媽及清寒植物人家屬，溫飽迎新年。王志超董事長說，群創人知福惜福，當內部同仁有難時，員工會自發性募款，協助度難關，對於在地弱勢團體，也不吝於伸出當援手，人飢己飢，人溺己溺。董事長還表示，我們響應創世「寒士吃飽30尾牙」活動，目的就是讓弱勢過個好年。
群創「群愛社」志工們，今天親自到「寒士吃飽30尾牙」活動現場，與弱勢朋友們一起提早過年。群創光電希望能藉此機會，拋磚引玉，幫助苗栗、台南、高雄弱勢家庭或個人站起來，重返職場，安和社會。
(工商)
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