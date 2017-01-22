施易男憔悴現身母小明明告別式 楊麗花淚崩
藝人施易男的母親、歌仔戲天王巫明霞（小明明）1月7日因跌倒重傷送醫不治，享壽75歲。22日上午舉行告別式，與媽媽相依為命多年、事親至孝的施易男一臉憔悴，令人心疼。小明明的結拜姐妹、另一位歌仔戲國寶楊麗花也在愛徒陳亞蘭陪伴下送好姐妹最後一程，哭到涕淚縱橫的她難過表示：「揪不甘（很不捨）」，包括許秀年、小咪、唐美雲等歌仔戲知名演員也都到場致意。
告別式簡單隆重，數百人親友送國寶最後一程，除了小明明生前友人、歌仔戲界知名演員、馬如龍等人，也有不少藝人特別來為施易男加油打氣，包括綜藝大姊大張小燕、林依晨與老公、影后楊貴媚、謝承均、況明潔與老公劉紀軍、阮虔芷、林玟誼、李明川等人。
播放「璀璨明霞」追思影片時，還有他與媽媽曾經一起受訪的片段，影片中的他說，如果有來生希望能做她的孩子，「做她兒子，非常幸福！」不過告別會現場的施易男身形憔悴、未刮鬍子，僅與家人一起鞠躬向親友致謝，未發一語。
(中時)
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