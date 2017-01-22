年金改革相關修法 藍委：先公聽再審議

國民黨立委陳宜民今天表示，國民黨團要求未來年金改革相關法案於立法院審議時，應再召開至少5場以上的公聽會，建議政府向公教人員致歉，並引進專業經理人經營退撫基金。

陳宜民今天代表國民黨立法院黨團參與年金改革國是會議。他在第三組「制度架構、特殊對象、制度轉換」討論中發言表示，無法認同這樣開國是會議，也不願背書。

他在會中並代表國民黨團要求，未來相關法案於立法院審議時，應再召開至少5場以上的公聽會，並事先向社會大眾預告，以聆聽各界意見。

陳宜民指出，冒然在國是會議召開前兩天，提出政府的年改方案，相關推估模型與精算公式卻未同步公開，顯然是把國是會議當成橡皮圖章，以改革之名行批鬥公教人員之目的。

陳宜民表示，回顧過去年改委員會與分區座談會，哪場沒引起階級對立，但政府豈忍心讓一生都奉獻給國家的公教人員遭到誤解與踐踏，他建議政府謙卑地向公教人員致歉，並還給公教人員應有的尊嚴與公道。

陳宜民指出，改革不應躁進，不應製造階級與世代對立。目前問題肇因於整體經濟不好，各類退撫基金投資報酬率太低所致。唯有政府彈引進外部專業經理人經營各類退撫基金，提高投資報酬率，才能讓年金真正永續，但政府卻企圖利用改革之名，迴避投資報酬效率不彰的事實。

陳宜民表示，蔡英文政府常常選擇性推動法案，且法案都是推半套，年金改革也是如此，先批鬥過去不支持民進黨的公教人員，卻沒有整體宏觀的處理退休撫卹問題，他呼籲政府一次性把軍、公、教、勞退休撫卹進行改革。1060122

(中央社)