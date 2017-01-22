去年是街友 他今到寒士尾牙當志工
寒士尾牙今在凱道登場，去年以街友身分參加的黃祝敔，經一年努力工作，他離開街頭租了房子，今年以志工身分參加，笑稱「施比受更有福」，勉勵其他街友，再艱難都別忘樂觀進取。
今年67歲的黃祝敔，3年前因為工作失利淪為街友，白天到處找著臨時粗工，搬50公斤水泥、重物都難不倒他，只為了賺取每天新台幣1000元的微薄生活費，到了晚上就睡公園。
回想起那段時光，黃大哥說，當時每天下班第一件事，就是去匯款給還在念大學的女兒，為了每月存下3萬元支應女兒的住宿、生活費，他不敢亂花錢，每晚吃完50元便當，就獨自一人回到萬華區公園的「家」，「當時經常坐在地上，對人生感到茫然」，但為了心愛的女兒，他咬牙也得撐下去。
去年1月霸王寒流來襲，他工作一整天，回到公園卻發現裝在塑膠袋裡的「家當」被當成垃圾丟掉，只好裹著僅剩的薄毯，縮在角落裡強迫自己入眠，這晚人安基金會志工發現了他，不僅給了他一個睡袋，更幫他安排到附近的宿舍暫住，才免於在外吹風受凍。
黃大哥笑說，去年3月在志工推薦下開始賣起黑糖糕，賣出一條可以抽約30元，一開始還不太熟練，整天只能賺300多元，但他天天堅持站9小時認真叫賣，後來在媒體報導下，生意愈來愈有起色，「生意好的時候一天可以賺個2000元」。
賣了8個月，他終於離開宿舍，在外租了個小房子，把前妻、女兒一起接來住，「床給太太女兒睡，我就打地舖」，即便生活簡單樸素，比起睡公園，他笑稱，有自己的家可以睡已經是最幸福的事。
作為街友時常接受他人幫助，黃大哥大讚「台灣的愛心真是沒話講」，這些恩惠他都「點滴在心頭」，今年來當志工雖然只是幫忙引導的簡單工作，但「施比受更有福」，他以自身遭遇鼓勵街友朋友，一定要樂觀進取、要認命，才能愈活愈好。1060122
(中央社)
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