黃金博物館初二開門 優人神鼓演出迎客

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農曆春節假期哪裡去？廣受歡迎的新北市立黃金博物館大年初二就會開門迎客，並邀請優人神鼓演出，以澎派的鼓聲為丁酉雞年喜氣開春。

黃金博物館館長王錦華表示， 為鼓勵民眾把握難得春節假期走出戶外，黃金博物館在大年初二至初五特別規劃「尋寶奇雞─有獎徵答活動」。

活動期間在煉金廣場每天辦理 4 場有獎徵答活動(11:00、13:00、14:00、15:00，每場 30 分鐘) ，答對的遊客可從財神爺手中獲得由前駐館創意家廖文琪手繪的金瓜石秘密景點明信片。

「 雞祥如意喜迎春─打卡拍照送好禮 」，只要加入「新北市立黃金博物館」臉書粉絲頁，上傳與博物館內與黃金有關的事物合影，再留言拜年，即可獲得開運吉祥精美小禮物，數量有限，送完為止。

另外，在昇平戲院有「 金雞喜洋溢─春節懷舊國片系列 」活動，播映轟動民國66年的春節大片「我是一片雲」，讓您在瓊瑤經典的愛情大戲中，回味60年代的浪漫。

黃金博物館於2月5日也邀請光淙藝術館免費帶民眾體驗鑰匙圈 DIY ，當天只有2場，每場限25人，有興趣的民眾要把握機會。1060122

(中央社)