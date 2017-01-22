油價3連降 中油汽柴油明起便宜1角

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中油宣布，自23日凌晨零時起調降各式汽、柴油價格每公升各0.1元。(本報資料照片)

中油宣布，自明（23）日凌晨零時起調降各式汽、柴油價格每公升各0.1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升24.9元、95無鉛汽油每公升26.4元、98無鉛汽油每公升28.4元、超級柴油每公升22.6元。

台塑石化公司則23日凌晨1時開始，調降汽油批售價格每公升0.1元、柴油批售價格每公升0.1元。加盟加油站參考零售價分別為92無鉛汽油每公升24.8元、95無鉛汽油26.3元、98無鉛汽油28.6元、超級柴油22.3元。

本週稍早利比亞宣布1月中旬原油日均產量已達75萬桶，較1月初68.5萬桶增逾9%；沙烏地阿拉伯為遵守減產協議，續與科威特、阿聯、卡達等波灣OPEC盟邦(Gulf OPEC)削減約5%的原油產量，且沙國官方表示該國原油日均產量已低於 1,000萬桶，並將於2月擴大減產力道以支撐原油價位回穩。

中油公司指出，本週調價指標7D3B週均價為每桶53.68美元，較前週53.63美元，微幅上漲0.05美元，新台幣對美元匯率則升值0.265元，國內油價依公式計算降幅為0.59％，汽、柴油每公升各調降0.1元。

(旺報)