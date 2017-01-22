川普上任教宗談民粹：小心希特勒這種救星
天主教宗方濟各今天警告民粹主義的可怕之處，直指有可能導致像希特勒這樣的「救世主」當選。並表示將先觀望美國總統川普（Donald Trump）的作為，然後才發表對他的看法。
法新社與美聯社報導，方濟各（Pope Francis）接受西班牙報紙「國家報」（El Pais）訪問時表示，他不喜歡「對人妄下評斷，我們會觀察川普的作為，接著再來評斷」。
他提及民粹主義政治領袖在美國和歐洲陸續崛起，並警告危機時刻不要盼望「救世主」的出現，還譴責川普要築牆和鐵絲網阻絕外國人的想法。
他說：「危機當然會導致恐懼和擔憂」，但「在歐洲，講到民粹，就會想到1933年的德國」。
「德國…當時期待1位領袖，1位可以讓全國重拾認同的領袖，然後就有個名叫希特勒（Hitler）的小男人出來，說『我做得到』。」
「希特勒沒有竊權，他是人民選出來的，而接著他毀了他的人民。」
方濟各表示，當時的德國人也想用「圍牆和鐵絲網」自衛，讓其他人不能帶走他們的認同，德國的例子很經典」，希特勒給了他們「畸形的認同感，我們知道那樣帶來了什麼結果」。1060122
(中央社)
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