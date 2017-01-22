日月潭環湖自行車道 獲選世界八大最美

日月潭環湖自行車道風景秀麗，獲旅遊網站Skyscanner選為世界八大最美單車路線，民眾可騎單車欣賞湖光山色，享受悠閒。

曾獲CNN選為全球十大最美自行車道的日月潭環湖自行車道，再獲旅遊搜尋網站Skyscanner選為世界八大具特色又美景無限的單車路線，是台灣唯一獲選的自行車道，民眾騎單車沿著湖濱車道，可享受山明水秀、波光粼粼，陽光自樹梢間灑落，極其悠閒。

日月潭國家風景區管理處持續建構自行車道優質環境，為串聯水社、九龍口、雲品飯店等環湖知名景點，民國104年底起，陸續改建水社經九龍口到雲品飯店的步道成為自行車道，全長約2.3公里，日前完工啟用。

自行車道在九龍口區域，規劃長度118公尺、寬度16公尺的寬廣水岸觀景平台，可供遊客賞景、休憩，廣場設計為劇場式台階，可做為小型表演場地、團體拍照，周邊布置象徵「九龍」的9顆巨石及「日月潭」文字落款，象徵「九龍搶珠」絕妙風水與日月潭風景。

旅遊搜尋網站Skyscanner盤點全球8處具特色又美麗的單車路線，分別位於美國大峽谷、捷克波西米亞、印度烏代坡、法國布根地、智利復活島、古巴哈瓦那、日本廣島、台灣日月潭。1060122

(中央社)