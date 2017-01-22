蔡政府年改版本 沈富雄：醜八怪剃頭體質沒改

前立委沈富雄批評，民進黨心心念念地要改18%，但若只是成功砍掉18%，就好像把醜八怪抓去剃頭洗澡，「體質沒有改變，台灣怎麼會有未來？」(圖/沈富雄臉書)

前立委沈富雄今也赴總統府參與年改國是會議，參與制度議題分組討論。他批評，蔡英文總統說年金改革可以成功，台灣有未來，民進黨心心念念地要改18%，但若只是成功砍掉18%，就好像把醜八怪抓去剃頭洗澡，「體質沒有改變，台灣怎麼會有未來？」

沈說，民進黨現在是國會多數，一定會過關，他也贊成改掉18%，但毫無永續概念，公、教、勞保的破產年分別延後13年、9年，「這樣怎麼叫永續呢？」。

沈建議，第一次改革通過之後，趕快有第二版年改會，可以把法案時間再延長六個月，讓它完備再提出來，否則都是無用。

(中時)