高雄8人組團遊越南 2人感染登革熱

高雄市阿蓮區1家公司8名員工月初組團到越南同奈省旅遊，返國後，有兩人陸續出現登革熱症狀，確診為境外移入登革熱個案；衛生局表示，其餘6人雖無疑似症狀，但皆已採血送驗中。

衛生局表示，阿蓮區日前陸續出現兩名登革熱個案，1人在1月19日確診（阿蓮區中路里）、另1人在1月21日確診；衛生局調查後發現兩人竟然是同事，且月初一起到越南旅遊，在當地感染登革熱，把病毒帶回來。

衛生局表示，依據中央疾管署統計顯示，我國去年境外移入病例有363例，為歷年最高，其中高雄市就佔了37例。

春節及寒假連續假期即將來臨，許多民眾可能到國外旅遊，衛生局呼籲前往登革熱、茲卡等高風險流行地區旅遊，應全程做好防蚊措施，返國後2周內如有不適，應速就醫並告知醫師旅遊史；主動接受採血者，如確認感染登革熱或茲卡病毒，可獲得2500元獎金。

高市府防疫團隊為避免病毒透過境外移入個案入侵社區，已在第一時間執行相關防治工作；阿蓮區級指揮中心昨天配合國家清潔週，由區長鄭美華親自率領清潔隊、衛生所和阿蓮里、南蓮里、清蓮里及和蓮里4里的里長、里幹事、社區志工等，針對阿蓮公有市場周邊400公尺，發動家戶及社區環境整頓、積水容器減量、孳生源清除、列管點巡查和家戶衛教宣導，共計動員176人次，清除521個容器（其中含137個積水容器）。

(中時)