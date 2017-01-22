台泥董座辜成允驚傳摔下樓 送加護病房急救

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台泥董事長辜成允驚傳昨在晶華酒店摔傷，送加護病房急救。(中時資料照)

台泥（1101）董事長辜成允驚傳摔倒送馬偕醫院加護病房。台泥集團內部高階主管都已在22日接獲消息趕忙回公司處理相關事宜，稍後會發布相關消息。台泥將於下午4點發布重大訊息說明。

辜成允是21日在晶華酒店參加朋友娶媳婦喜宴，不慎於3樓摔下2樓，緊急送馬偕醫院加護病房急救，情況一度危急。

據了解，台泥集團內部高階主管都已在22日接獲消息趕忙回公司處理相關事宜，稍後會發布相關消息。另，台泥將於下午4點發布重大訊息說明。

辜成允現年62歲，為前海峽交流基金會董事長辜振甫之次子，與前中信金控董事長辜濂松為同輩。1991年升任台泥企業總經理，2003年獲董事會推選兼任企業董事長迄今。

(集團連線報導)