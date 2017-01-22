金正恩元旦以來兩度視察部隊
北韓勞動黨委員長金正恩最近視察了人民軍第1314部隊，這是金正恩自從元旦以來第2次視察部隊。
南韓聯合新聞通訊社今天引述北韓「中央通信社」的消息報導。
金正恩視察當天，北韓人民軍總政治局長黃炳誓、總參謀部第一副總參謀長兼作戰總局長李永吉陪同。金正恩贈送官兵們雙筒望遠鏡和自動步槍、機槍，並合影留念。
報導指出，元旦以來，金正恩視察了平壤箱包廠，隨後又視察柳京泡菜廠和魚醬工廠。金正恩19日視察了人民軍第233部隊直屬區分隊。就在美國川普新政府就職時，金正恩再次視察軍隊。1060122
(中央社)
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