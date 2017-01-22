柳秀榮和朴河宣步入婚姻殿堂

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南韓演員柳秀榮和朴河宣今天步入婚姻殿堂，南韓演藝圈又增添了一對明星夫婦。

南韓「亞洲經濟」今天報導，柳秀榮和朴河宣的婚禮在首爾舉行，僅邀請雙方家屬和親友參加。由於柳秀榮行程緊湊，因此，兩人已經提前前往日本沖繩完成了蜜月旅行。

柳秀榮和朴河宣兩人曾於2013年一同參演了MBC電視劇「Two Weeks」，電視劇落幕後兩人感情迅速升溫。雖然公開戀情，但他們十分低調，在繁忙的工作中相互鼓勵對方。

尤其，柳秀榮和朴河宣先後參演過MBC綜藝「真正的男人」和「真正的男人：女兵特輯」，柳秀榮親切地向朴河宣傳授了演出兵營篇的秘訣，令朴河宣受益良多。

對於柳秀榮和朴河宣喜結連理，粉絲們紛紛表示，「祝福兩人」、「金童玉女啊，希望你們幸福」、「又一對明星情侶誕生，令人羡慕嫉妒」等等。1060122

(中央社)