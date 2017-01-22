年金改革 私校工會盼提升所得替代率
私校工會理事長郭應哲今天針對年金改革表示，抗議政府只改公校，不顧私校，盼政府正視私校教職員退休制度，增加私校所得替代率至50%，否則私校的教育環境不可能變好。
年金改革國是會議今天登場，私立學校老師代表指出，公教老師的退休給付比私校老師多，非常不正義，且有的私校老師所得替代率很低，呼籲政府重視私校老師的生活基本保障。
為爭取更好的退休制度，私校代表除在國是會議會場內發言外，郭應哲上午10時也率私校老師至總統府前拉白布條抗議，高喊「抗議只改公校，不顧私校」、「私校教職員，退休很可憐」等口號。
郭應哲表示，私校工會支持年金改革，但卻被政府完全漠視，非常遺憾。他說，政府長期忽視私校教職員權益，公私教師同工不同酬，私校教職員退撫金加上每月公保養老年金，平均每月只能領到新台幣2萬多元，公校平均卻是6萬8000元。
郭應哲指出，希望政府能增加私校所得替代率至50%，以取代現階段的30%，呼籲政府正視私校教職員退休制度。他說，這個最卑微的要求都沒被政府看到，整個私校的教育環境不可能變好。 1060122
(中央社)
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