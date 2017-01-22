日月潭釣客落水 尋獲已無生命跡象

消防人員利用水中攝影機，在岸邊調控，搜尋溺水民眾。（民眾提供）

日月潭釣客落水，消防人員在潭面搜尋。（民眾提供）

羅姓釣客被救起時，已無生命跡象！（民眾提供）

日月潭驚傳釣客落水事件，22日上午7時16分，南投縣消防局接獲通報，台中市61歲羅姓男子，在日月潭月牙灣釣魚時意外落水！日月潭消防分隊動員搜尋，並利用水中攝影機定位，但是尋獲時，溺水者已經沒有生命跡象！

南投縣消防局僅有的一部水中攝影機，配屬在日月潭消防分隊，在陸地調控攝影機，可搜尋水中20多公尺距離；8時10分攝影機定位找到溺水者，8時50分搜救上岸，已無生命跡象，但仍送往埔里基督教醫院急救。

(中時)