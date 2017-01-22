英媒：陸建世界最大高鐵網實現高鐵經濟

中國大陸已有超過2萬公里的高鐵線路，超越世界其他地方高鐵線路的總和。英媒報導，大陸希望建立「高鐵經濟」，在高鐵的幫助下實現眾多衛星城，以限制大城市的規模，形成大城市網。

英國「經濟學人」網站13日報導，中國計劃在2025年建成3.8萬公里的高鐵路線。同樣驚人的是伴隨高鐵線路的城市發展，幾乎有高鐵站的地方，即便看似前不著村後不著店的地方，都有密密麻麻的新建辦公樓和住宅區拔地而起。

籌建大陸高鐵的規劃者，希望呈現19世紀在英美湧現的鐵路城鎮一樣。但收益是否大於損失，仍須進一步探討。

2016年，從京滬高鐵這條中國大陸最繁忙的高鐵通車5年後觀察，對大陸人口最密集的地區而言，高鐵是利多，有助於建立緊密連接的經濟。但越往內陸，過度投資的風險就越高。

中國大陸三大人口籌密區─北京、上海、廣州，生活和工作已經開始追隨高鐵資源。以前火車太少、太慢、太擠，不適用於每日通勤。如今這三地都在發展通勤走廊，附近的衛星城鎮的房價往往要低得多。

以上海近郊的昆山為例，昆山的房價比附近上海的房價大約低70%。但兩地之間的高鐵單程只需19分鐘，票價人民幣25元。

而昆山只是試圖逃離上海高生活成本的人們可以選擇的眾多城鎮。目前，大約有7500萬人生活在距上海1小時高鐵車程的範圍內。

調查結果顯示，最繁忙線路上的旅客有一半以上是以前不會乘坐高鐵的旅客，這無疑的有利於經濟發展。「高鐵正變得像公車一樣」。

報道指出，高鐵不僅僅是一種交通工具。中國希望建立「高鐵經濟」，作法是限制大城市的規模，但在高鐵的幫助下實現聚集效應。這樣產生的大城市網─而非超大城市，將更容易管理。

中國大陸目前有四縱四橫的高鐵網路，即南北、東西各四條主幹線路，未來計劃在2035年前建成八縱八橫網路。最終目標是擁有4.5萬公里的高鐵路線。1060122

(中央社)