MLB》還有夢！林斯康備戰再拚大聯盟
曾兩度獲得賽揚獎、三次世界大賽冠軍，林斯康(Tim Lincecum)近年的不振，讓人不禁為強投的迅速凋零感嘆，然而，即便風光不再、也沒有任何一隊有意網羅，他仍不願輕易告別大聯盟，美媒22日報導，他正積極備戰，想一拚重返戰場的機會。
歷經兩次臀部手術，林斯康去年季中獲得天使青睞，如願重返大聯盟，首場先發就繳出6局失1分的好投奪勝，正當所有人都覺得他將復活時，孰料，之後的8場先發，雖然仍獲1勝，但幾乎場場失超過4分，最後在8月遭天使釋出，總計他先發9場，戰績2勝6敗、自責分率是極差的9.16。
《雅虎體育》湯森德(Mark Townsend)報導，林斯肯的經紀人索爾曼(Rick Thurman)證實，「林斯肯正在練投，為下個賽季做準備。」不過看了他上賽季的表賽，湯森德認為儘管他被釋出後，用6個多月重新鍛鍊、找回信心，有可能會復活，但如今很少人期待他迅速回歸，他需要機會證明身手。
倘若有球隊願意給他機會，湯森德認為林斯肯必須得先認清一個事實，就是擠身固定輪值的機會不大，而以他對美國西岸的喜愛，現階段包括教士、運動家、抑或是水手，都是可能的選項之一。
(中時電子報)
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